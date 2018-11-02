​На водоемах Югры началось ледообразование

Спасатели выступили с предупреждением к жителям Югры из-за начавшегося на водоемах процесса ледообразования.

«В этот период выходить на поверхность водоема, покрытого тонким льдом, крайне опасно. Крепким и безопасным лёд станет только после продолжительных морозов», - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Специалисты проводят уроки безопасности для школьников и профилактические рейды. Очередной состоялся в Нижневартовске. «С началом заморозков мы несколько раз в сутки патрулируем местные водоемы: реку Обь и Комсомольское озеро. С рыбаками мы проводим профилактические беседы и настоятельно рекомендуем не выходить на хрупкий лед, а дождаться, когда толщина ледового покрова станет безопасной для человека. Однако многие из них считают себя опытными рыбаками и уверены, что беда их обойдет стороной», - рассказал начальник городской службы спасения Андрей Фокин.