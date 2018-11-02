​Регионы увеличат доходы за счет мигрантов, автомобилистов и нелегально сдающих квартиры в аренду россиян

Министерство финансов разработало рекомендации регионам России по увеличению доходной базы бюджетов. Документ опубликован на сайте ведомства.

Так, для увеличения сборов по НДФЛ и страховым выплатам предлагается активизировать работу по легализации трудовой деятельности мигрантов. А также увеличить количество рейдов по выявлению случаев сдачи в аренду жилья без заключения договора аренды и уплаты налога.

Кроме того, предлагается активнее взимать налог с водных видов транспорта, повысить ставки транспортного налога и развивать системы платных парковок и платных автодорог.

Рекомендации разработаны на примере Дагестана, Мордовии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, а также Московской, Белгородской, Саратовской, Свердловской, Ярославской и Курганской областях, пишет «Коммерсант».