​В Югре закрыли ресторан доставки «Империя Суши» из-за антисанитарии

В поселке Приобье после проверки санврачами на 30 суток приостановлена деятельность ресторана доставки «Империя Суши».
Специалисты Роспотребнадзора проверили заведение по требованию прокуратуры. Они выявили грубые нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и технических регламентов. Кроме того, выяснилось, что помещению необходим косметический ремонт.
Решение о приостановки деятельности принял суд. Также индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности.
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