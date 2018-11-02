​В Югре закрыли ресторан доставки «Империя Суши» из-за антисанитарии

В поселке Приобье после проверки санврачами на 30 суток приостановлена деятельность ресторана доставки «Империя Суши».

Специалисты Роспотребнадзора проверили заведение по требованию прокуратуры. Они выявили грубые нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и технических регламентов. Кроме того, выяснилось, что помещению необходим косметический ремонт.

Решение о приостановки деятельности принял суд. Также индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности.