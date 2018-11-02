​На выходных в Югре будет морозно: северный порывистый ветер и минус 20 по ночам

Синоптики продлили предупреждение о неблагоприятной погоде в Югре на 3 ноября. Местами в округе ожидается ветер северных направлений порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью - минус 6-11 градусов, в северных и восточных районах - до минус 19 гражусов. Днем - минус 1-6, местами - минус 10-15 градусов. Также ожидаются снег и метель.

«В течении следующей недели ожидается преобладание облачной с прояснениями погоды, большинстве районов пройдут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, могут отмечаться гололедные явления. Ветер будет усиливаться до 12-17 метров в секунду, при усилении ветра могут наблюдаться кратковременные метели», - рассказали в Ханты-Мансийском Гидрометцентре.

Температура воздуха по ночам будет опускаться до минус 20 градусов, днем столбики термометров будут держаться около 10 градусов ниже нуля.