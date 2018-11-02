Глава Сургутского района принимает участие в конкурсе «Лидеры России»

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой подал заявку на участие в конкурсе «Лидеры России» и записал видеообращение. Руководитель муниципалитета рассказал о своих достижениях на профессиональном поприще и перечислил аргументы, способные убедить конкурсную комиссию допустить его к следующему этапу отбора – онлайн-тестированию. С 4 ноября начинается следующий этап – дистанционный отбор. В его рамках оценивается интеллектуальные способности и управленческий потенциал каждого из участников.

«Мне самому интересно, пройду дальше первого этапа, или нет. Конкурс «Лидеры России» - хороший повод попробовать себя в чем-то новом, развить какие-то из своих управленческих компетенций. Даже если не получится победить, хотя я очень на это рассчитываю и цель моего участия, конечно же, победа, я однозначно получу колоссальный опыт. – говорит Андрей Трубецкой. – Тем более, что учиться есть, у кого. За каждым из конкурсантов закрепят именитого наставника. Мне было бы интересно попасть к руководителю крупной корпорации, либо к российскому министру финансов Антону Силуанову».

«Лидеры России» - открытый конкурс для руководителей нового поколения. Целью проекта, который реализуется второй год по поручению президента России, является формирование базы высококвалифицированных кадров среди управленцев. Победители, помимо попадания в заветный список, также получат многомиллионные гранты на обучение, а также познакомятся с самыми успешными управленцами страны. Всего из числа прошлогодних лауреатов 45 человек получили различные должности в Администрации президента РФ, аппарате правительства и крупных частных корпорациях. Остальные остались в кадровом резерве.