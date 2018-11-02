С российских автомобилей снимут предупреждения о шипованной резине

В России могут отменить требование устанавливать на автомобили опознавательный знак «Шипы». Соответствующе предложение внесло МВД России из-за «потери актуальности знака», сообщает ТАСС.
Знак «Шипы» не позволяет «однозначно судить» о характере движения автомобиля, говорится в ответе замглавы МВД Михаила Ваничкина на обращение депутата Госдумы Сергея Боярского.
МВД направило в правительство проект постановления об отмене знака «Шипы». Когда будет рассмотрен этот вопрос, пока неизвестно.
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