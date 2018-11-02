​Единороссы разработали закон о создании кибердружин

Депутаты Госдумы от «Единой России» готовятся внести на рассмотрение нижней палаты парламента разработанный ими законопроект о создании кибердружин. Авторами инициативы выступили Адальби Шхагошев, Сергей Боженов, Олег Быков и другие их коллеги, сообщает РИА «Новости».

По задумки парламентариев, кибердружины будут создаваться по инициативе россиян в формате общественной организации. Они будут бороться с размещением в интернете запрещенной в России информации, в том числе направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

«Кибердружинники, которые в соответствии с этой инициативой смогут выявлять на просторах интернета противоправную информацию, в том числе экстремистского характера, будут теперь законодательно в связи с правоохранительными органами, которые занимаются этим профессионально», — пояснил Шхагошев. Быков заверил, что проект не направлен на ограничение свободы слова в сети.

Стоит отметить, что на территории Югры кибердружины действуют уже не первый год. Так, в 2017 году сообщалось, что кибердружинники будут следить за соблюдением алкогольного законодательства в интернете.