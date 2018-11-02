​Представители бизнеса могут оформить в Сбербанке банковские гарантии под поручительство Фонда предпринимательства Югры

Представители малого и среднего бизнеса могут получить в Сбербанке банковские гарантии под поручительство Фонда предпринимательства Югры. Получить финансовые средства на развитие бизнеса можно без залога имущества и собственных средств. Это один из наиболее эффективных и надежных способов обеспечения исполнения обязательств.

«Сбербанк предлагает широкую линейку кредитных продуктов и готов удовлетворить любую потребность клиента, – рассказывает начальник сектора продаж малому бизнесу Сургутского отделения Сбербанка Ирина Паксашвили. – Схема получения поддержки по программе «Гарантия» проста: клиент обращается в Сбербанк с кредитной заявкой, далее мы отправляем документы в Фонд поддержки предпринимательства Югры. При положительном решении в течение 5 рабочих дней банк, клиент и фонд подписывают трехстороннее соглашение о предоставлении средств».

«Благодаря оперативной работе Сбербанка и Фонда поддержки предпринимательства Югры мы смогли в срок выполнить работы по большому контракту с федеральной сетевой компанией, – рассказывает предприниматель из Сургута Владимир Киреенков. – Нашей фирме потребовались большие оборотные средства, чтобы купить оборудование. Своих денег не хватало, и тут на помощь пришла программа «Гарантия». В итоге мы заключили договор, получили необходимые финансовые средства и в срок выполнили условия контракта».

В 2018 году Фонд поддержки предпринимательства Югры выступил поручителем перед банками-партнёрами на сумму более 416 млн рублей. Сургутское отделение Сбербанка выдало под поручительство фонда средства в объеме более 45 млн руб.

Более подробную информацию о программе поручительства «Гарантия» можно узнать на официальном сайте Сбербанка www.sberbank.ru, по телефону 8 (800) 555 5 777, а также в следующих офисах по обслуживанию юридических лиц: г. Сургут, бульвар Свободы, 2, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 46, г. Когалым ул. Молодежная, 18.

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