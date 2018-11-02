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​«Сейчас, ага»: депутаты Госдумы не готовы отказаться от надбавок к пенсии

Только шесть депутатов Госдумы готовы отказаться от надбавок по истечении срока полномочий. Не готовы отказаться 15 человек, еще 33 уклонились от ответа. Таковы результаты опроса РБК среди 74 парламентариев пенсионного возраста.

Согласны отказаться от надбавок члены «Единой России» Николай Гончар, Василий Максимов, Николай Борцов и Владислав Резник, главы фракций ЛДПР Владимир Жириновский и «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Негативные эмоции принятый закон вызывает у 15 депутатов. «Турчак внес популистскую инициативу с молодыми депутатами. Они просто пиар устроили. Я считаю, что это дело я заслужил: я достаточно долго работаю», — заявил коммунист Валентин Шурчанов. «Сейчас, ага, побежала отказываться. Мне еще не на пенсию», — сказала депутат от КПРФ, глава комитета по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

25 октября Госдума в третьем чтении приняла закон позволяющий членам обеих палат Федерального собрания добровольно отказаться от получения пенсионной надбавки к страховой пенсии по истечении срока полномочий. Проект документа разработал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Депутаты, проработавшие в Госдуме от пяти до десяти лет, получают доплату к страховой пенсии в размере 46,6 тысячи рублей, более десяти лет - 63,6 тысячи рублей.


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Сегодня в 11:43, просмотров: 158, комментариев: 0


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