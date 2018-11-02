​В Югре вертолет совершил вынужденную посадку в лесу

В Югре из-за сильной метели вертолет с пассажирами совершил вынужденную посадку в лесу. Инцидент произошел вечером 31 октября. Четверых мужчин эвакуировал в Урай зональный поисково-спасательный отряд Кондинского района.

«Спасатели прибыли на место поиска около полуночи, обнаружили вертолет и четырех человек у костра. Потерпевшие 1980, 1979, 1983 и 1962 годов рождения находились в удовлетворительном состоянии, их накормили и напоили горячим чаем. Мужчины эвакуированы в Урай», - сообщили в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».