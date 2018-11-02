​Жители Югры смогут пожаловаться на услуги такси и каршеринга на «горячую линию»

Управление Роспотребнадзора по Югре открывает «горячую линию» по услугам такси и каршеринга. Она будет работать с 5 по 19 ноября.

«Югорчане могут обратиться не телефоны (3467) 36-00-03 добавочный 1600 отдел защиты прав потребителей Управления и в Консультационный центр для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» по телефону (3467) 36-30-88. Так же проконсультироваться можно по телефонам горячих линий в городах и районах автономного округа», - сообщает пресс-служба ведомства.

Жители Сургута смогут получить консультацию по телефону: 8(3462) 246077. Контакты других территориальных отделов Роспотребнадзора опубликованы на сайте ведомства.