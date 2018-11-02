​Больше трети жителей Югры не обеспечены качественной питьевой водой

Доброкачественной питьевой водой обеспечены 66 процентов жителей Югры. На Ямале и в Курганской области этот показатель еще ниже - 52 процента. Хуже всего обстоять дела в Челябинской области, где обеспеченность доброкачественной питьевой водой составляет 38 процентов. Лучшие показатели среди регионов УрФО у Тюменской и Свердловской областей - 68 процентов.

Такие данные были озвучены на совещании, посвященном проблеме экологических рисков для здоровья населения, которое в Екатеринбурге провел полпред президента в УрФО Николай Цуканов. В мероприятии приняли участие министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин, главный государственный санитарный врач России Анна Попова, а также главы уральских регионов.

Стоит отметить, что по данным, озвученным департаментом общественных и внешних связей Югры, обеспеченность доброкачественной и условно доброкачественной питьевой водой в округе составляет 87 процентов. В Когалыме, Лангепасе, Мегионе, Нижневартовске, Покачах, Урае, Ханты-Мансийске и Югорске этот показатель составляет 100 процентов. Централизованным водоснабжением обеспечены 95,6 процента югорчан.