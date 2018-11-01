Председатель думы Сургутского района проверил качество ремонта на станции биологической очистки в Ульт-Ягуне

В думе Сургутского района довольны качеством ремонта станции биологической очистки канализационных стоков в Ульт-Ягуне. На частичную замену оборудования и реконструкцию в 2017 году было затрачено 3,8 миллиона рублей. Об итогах ремонта рассказал председатель думы Сургутского района Анатолий Сименяк:

«Поменяли технологическое оборудование, плиты перекрытия, компрессоры, часть пристроек. В дальнейшем мы будем ремонтировать уже все здание капитально: утепление, фасад и так далее. Коммунальная сфера для нас является жизненно необходимой и стратегической, поэтому мы всегда будем уделять ей максимум внимания. Это касается всех поселений Сургутского района, не только Ульт-Ягуна».

Мощность станции биологической очистки составляет 700 кубометров воды в сутки, и она обслуживает только нужды Ульт-Ягуна.