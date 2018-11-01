​Топ-менеджер Total рассказал, сколько нефти покупает у «Сургутнефтегаза» для европейских заводов

Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с участниками деловой миссии Франко-российской торгово-промышленной палаты в автономный округ. В рамках мероприятия участники презентовали собственный потенциал и наработки, а также наметили новые векторы сотрудничества, рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей.

В частности, заместитель генерального директора по развитию французской нефтегазовой компании Total Игорь Ямпольский рассказал о увеличивающемся взаимодействии с «Сургутнефтегазом»: «Между компанией и Югрой налажены очень добрые отношения. За последние два года значительно увеличилось взаимодействие с компанией «Сургутнефтегаз»: в год мы закупаем у организации около 7-8 миллионов тонн нефти, которая отправляется на наши заводы в Западной Европе».

Директор подразделения специализированных препаратов фармацевтической компании Sanofi Дмитрий Мордвинцев выразил готовность развивать присутствие фирмы в Югре в направлениях развития методов удаленного мониторинга и телемедицины для больных сахарным диабетом, разделения рисков при обеспечении населения дорогостоящими лекарственными препаратами, повышения их доступности.

Также Sanofi готова создать в регионе центр экспертизы, в который могут обращаться люди, планирующие зарубежные поездки и желающие получить информацию о состоянии инфекционной безопасности, пройти иммунизацию от тех или иных болезней.

«Перспективными он назвал взаимное сотрудничество в части совершенствования ранних методов диагностики с применением искусственного интеллекта, создание образовательной программы для студентов и практикующих врачей, посвящённой новейшим тенденциям в фармацевтике», - рассказали в департаменте.

Свой потенциал также представили группа инженерных компаний «Армо», производитель электротехническойпродукции Legrand, энергоконцерн TechnipFMC, энергетическая компания «Фениче Рус», производитель спортивных товаров Decathlon.

Стоит отметить, внешнеторговый оборот между Югрой и Францией в 2016 году составил около 27 миллионов долларов США. В 2017 году он увеличился в шесть раз, составив 163 миллиона долларов США.