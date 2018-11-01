​Большинство пожилых жителей Югры при поиске работы сталкиваются с дискриминацией по возрасту

87 процентов жителей Югры старше 45 лет сталкивались с дискриминацией по возрасту при поиске работы. 43 процента опрошенных этого возраста признались, что на трудоустройство у них ушло более полугода.

Таковы результаты исследования HeadHunter, которое проведено по заказу департамента труда и социальной защиты населения города Москвы для оценки положения лиц старшего возраста на российском рынке.

Выяснилось, что у россиян с возрастом время, затраченное на поиск работы, возрастает, в 40 процентах случаев этот процесс может занимать более полугода. Основная проблема при трудоустройстве людей старше 45 лет – низкая зарплата. Этот фактор отмечают 62% соискателей. Также участники опроса отмечают, что сложно найти работу с официальным оформлением по ТК РФ (31%) и удобную территориально (29%). Треть соискателей считают, что, помимо прочего, трудоустроиться им мешает высокая конкуренция в отрасли.

С отказом при приеме на работу сталкивались 20 процентов соискателей старшего возраста. Это самый высокий показатель из всех возрастных групп.

«По закону возраст не может стать прямой причиной отказа кандидату, тем не менее, мы видим достаточно высокий процент соискателей, которые с этим сталкивались. Некоторые работодатели опасаются, что возраст станет причиной низкой эффективности сотрудника. Так, принято считать, что чем старше человек, тем больше у негопроблем со здоровьем, а значит, он чаще берет больничные и вообще трудится не в полную силу. Это может повлиять на решение работодателя», - отметила директор HeadHunter Урал Анна Хвостова.

Стоит напомнить, что 25 сентября нижняя палата парламента России приняла закон об уголовной ответственности за увольнение или отказ в трудоустройстве людей предпенсионного возраста. Под защиту попали люди, которым до пенсии остается доработать пять лет. Кроме того, в Югре созданы консультационные пункты для предпенсионеров и организована работа телефонов «горячей линии» по вопросам нарушения их трудовых прав.