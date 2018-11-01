​Владелец «Кэшбери» объявил о закрытии компании и пообещал открыть новую через 100 дней

Владелец группы компаний «Кэшбери» Артур Варданян в очередном видеообращении на YouTube объявил о закрытии компании.

«Бизнес «Кэшбери» проработал стабильно без малого два года, пока не вмешались те, кому это просто не понравилось, нас буквально обанкротили, используя несовершенство нашей юридической модели», - цитирует Варданяна «Интерфакс».

Он также пообещал начать возвращать долги клиентам со 2 ноября. А через 100 дней Варданян планирует создать новую компанию «Глобальное децентрализованное сообщество» (Global Decentralized Community). Она будет работать в десятках стран мира, и в первый год планируется собрать до пяти миллионов участников, а в следующем - до 30 миллионов.

«Кэшбери» была всего лишь разминкой перед большой игрой на мировой арене, мы готовы к большему», - заявил Варданян.

В конце сентября Банк России направил в Генпрокуратуру и МВД информацию о признаках классической финансовой пирамиды в группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери». По подсчетам экспертов, компании удалось вовлечь в свой проект несколько десятков тысяч человек. Ущерб от ее деятельности оценивается в 1-3 миллиарда рублей.