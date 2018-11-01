​Молодые педагоги научились общаться с родителями и спасать жизни

31 октября Сургутский государственный педагогический университет широко распахнул двери перед молодыми учителями и воспитателями со всей Югры. Более 200-х педагогов приняли участие в III окружном форуме «Молодой педагог и вызовы времени».

На образовательное мероприятие прибыли учителя и воспитатели из Сургута (97 человек), Сургутского района (39), Пыть-Яха, Покачей, Лангепаса, Когалыма, Нефтеюганска и Нефтеюганского района, включая такие дальние поселения как Сентябрьский, Чеускино, Каркатеевы, Сингапай, Усть-Югай, Пойковский и Куть-Ях.

Гостями Форума стали: Светлана Гончарова, директор городского Информационно-методического центра; Инна Бараневская, заместитель директора Сургутского центра занятости населения; Любовь Андриади, председатель городской организации профсоюза работников народного образования и науки; и Сергей Лимарев, председатель профсоюзной организации работников образования и науки Сургутского района.

С приветственным словом к участникам обратилась Людмила Носова, проректор по инновационной деятельности, а Тамара Некрасова, руководитель Центра «Карьера» СурГПУ, выступившего организатором события, рассказала о ходе предстоящей работы.

Так, по итогам второго Форума участникам была предоставлена возможность направить свои вопросы преподавателям вуза и получить профессиональные онлайн-консультации, что послужило хорошим стимулом для их развития.

- В этом году были учтены пожелания участников предыдущих встреч, поэтому занятия воспитателей детсадов и учителей средних и начальных школ на сей раз проводятся раздельно, - уточнила Тамара Некрасова.

Площадки распределялись таким образом, чтобы каждый участник мог посетить три мастер-класса по интересующим его темам. Среди самых популярных: особенности общения педагога с особенными детьми, формирование у детей лидерских качеств, психолого-педагогическое взаимодействие в системе «педагог-обучающийся-родитель». Кстати, именно эту, последнюю, проблему назвали самой актуальной участники прошлогоднего форума.

На мастер-классах делегатов знакомили с нормативно-правовой базой, актуализировали некоторые теоретические аспекты, далее участники работали в группах. Мастер-классы проводили преподаватели вуза - кандидаты и доктора наук.

Самым ярким участники назвали мастер-класс «Формирование лидерских качеств у обучающихся с использованием игровых технологий», который проводил Арам Вартанян, преподаватель СурГПУ и мэтр Всероссийской студенческой весны. На его занятии побывало более 100 человек!

На втором месте по популярности методические площадки «Психолого-педагогическое взаимодействие в системе «педагог-обучающийся-родитель» (ведущие Татьяна Власова и Екатерина Подковко) и «Особенности общения педагога в процессе обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования» (Татьяна Коротовских и Ольга Некрасова)

В 14 часов более 50 начинающих педагогов отправились учиться сердечно-лёгочной реанимации. Мастер-класс проводил доктор медицинских наук Олег Мальков. Его помощницей по демонстрации «спасения» вузовского манекена выступила Анна Новосёлова.

Заметим, что за три года лекций и мастер-классов Олег Алексеевич с командой обучили сердечно-лёгочной реанимации более 3 тысяч человек в Сургуте и Сургутском районе! По большей части это учителя и сотрудники образовательных учреждений.

А как программу форума оценивают участники?

Виктория Ильина, начинающий логопед сургутского детского сада «Космос», окончила СурГПУ и работает по специальности первый месяц. Девушка записалась на два мастер-класса – по особенностям работы с детьми с ОВЗ и по активным технологиям организации взаимодействия с родителями. Виктория работает с малышами, у которых нарушения речи, и для неё важны обе темы. Третьим она выбрала мастер-класс по оказанию первой помощи в образовательном учреждении. Во время лекции девушка особенно внимательно записывала шаги по детской реанимации.

- Форум мне очень помог, - говорит Виктория. – На первом мастер-классе я узнала, какие приёмы и техники можно использовать в работе с детьми. О некоторых услышала впервые. На второй встрече я училась обращать внимание на свою позу при общении с с несовершеннолетними. А также узнала, какие типы родителей бывают, и как разрешать с ними конфликты. Что касается реанимации – это должен знать и уметь каждый педагог. Спасибо организаторам за этот информационно насыщенный и интересный день!

В 15 часов участники форума собрались на дискуссионной площадке, чтобы совместно создать идеальный образ педагога. Модератором площадки выступил кандидат педагогических наук Виктор Гаврилов. Молодые педагоги при участии модератора в итоге встречи написали синквейн (короткое нерифмованное стихотворение из пяти строк) о современном учителе:

Учитель

Креативный, мотивирующий

Воспитывает, обучает, развивает.

Самая главная профессия на земле.

Наставник.

Участники Форума отметили, что большим плюсом мероприятия стали практико-ориентированные мастер-классы. Руководители делегаций с разных территорий ХМАО выразили благодарность организаторам и высказали пожелание встретиться вновь для обсуждения важных вопросов, которые возникают у педагогов в первые годы работы.

В соответствии с опросом, который провели на Форуме, главными вопросами для обсуждения IV Форума станут: «Как бороться с буллингом?», «Взаимодействие с коллегами и родителями при возникновении конфликтов» и «Как педагогу защитить свои права?»