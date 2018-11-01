​Снег, переходящий в дождь, гололед и сильный ветер: в Югре ожидается ухудшение погоды

Специалисты Ханты-Мансийского Гидрометцентра предупредили о неблагоприятной погоде. В пятницу, 2 ноября, ожидается усиление ветра до 13-18 метров в секунду, снег, местами переходящий в дождь, и гололедица.

Сильный ветер будет дуть в центральных и восточных районах округа. Температура воздуха днем составит +4,-1 ºС.

В субботу дневные температуры опустятся до -3,-8 ºС. Ветер будет умеренным, ожидается небольшой снег. В воскресенье в западных районах может пройти мокрый снег, дневная температура составит 0,-5 ºС.

Ранее ФКУ «Уралуправтодор» предупредил автомобилистов о том, что в ХМАО, Свердловской и Курганской областях ожидаются мокрый снег, местами метель, ледяной дождь.