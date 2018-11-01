​Жители Советского сдали полиции организатора незаконного казино

26-летний житель Советского обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр. Мужчина взял в аренду нежилое здание на улице Киевская и организовал там казино.

«Неравнодушные жители города сообщили о проведении азартных игр в правоохранительные органы и через несколько дней деятельность клуба была пресечена следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками полиции», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Из помещения изъяты 16 игровых комплектов. Они могут быть уничтожены по решению суда. Обвиняемому грозит наказание до двух лет лишения свободы.