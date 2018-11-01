​За время реализации программы по переселению соотечественников в Югру переехали более 11 тысяч человек

Государственная программа по переселению соотечественников реализуется в Югре с октября 2013 года. За этот период в округ переехали более 11 тысяч человек.

Только с 2016-го по 2018 год в Югру добровольно переселились 6678 соотечественников, из них 3371 – участники государственной программы и 3307 – члены их семей.

«Наибольшее число составляют граждане Украины, Таджикистана, Казахстана, Молдовы, Азербайджана, Узбекистана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Грузии, Абхазии, Туркменистана. Также зарегистрирован один житель Германии», - отметили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Переселенцам за счет средств окружного бюджета предоставляются ежемесячная компенсация расходов по оплате найма жилья в размере 10 тысяч рублей в течение полугода; бесплатная медицинская помощь в соответствии с территориальной программой госгарантий.

«Только компенсацией расходов по оплате найма жилья в 2016 году воспользовались 681 человек, в 2017 году – 371, в 2018 году, по состоянию на 1 октября, – 210 человек», - добавили в департаменте.

В Россию могут по госпрограмме могут вернутся граждане,достигшие 18 лет, имеющие высшее профессиональное или среднее образование, при наличии подходящих для них вакансий. В Югре участники программы трудоустроены на вакансии в сферах строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр, здравоохранения и образования.

«Кроме того, региональной программой предусмотрена возможность участия в ней молодёжи из числа соотечественников, обучающихся в автономном округе в учреждениях среднего и высшего образования. В 2016-2018 годах её участниками стали 134 студента», - рассказали в ведомстве.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин на пленарном заседании VI Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, объявил об утверждении новой редакции концепции государственной миграционной политики (КГМП) Российской Федерации на 2019—2025 годы. Документ формирует более комфортные условия для переселения россиян из-за рубежа.

1 ноября директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Николай Милькис в рамках секции конгресса «Экономическое сотрудничество России с зарубежными странами и соотечественниками» расскажет об инвестиционном и экспортном потенциале автономного округа, представит основные направления и перспективы инвестиционной политики в Югре, инвестпортфель региона, предпринимательскую инфраструктуру и многое другое.