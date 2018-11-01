​В Урае беглому преступнику откусили ухо во время ссоры в кафе

Сотрудникам Росгвардии, прибывшим разрешить конфликт между двумя посетителями кафе в Урае, удалось задержать сразу двух преступников.

Стражей порядка вызвали в увеселительное заведение из-за того, что двое мужчин устроили драку. Во время спора один из участников потасовки откусил своему оппоненту ухо. Югорского «тайсона» задержали и передали полиции.

Потерпевшему оказали помощь прибывшие на место происшествия медики. По их заключению у мужчины «травматическая частичная ампутация левой ушной раковины, скальпированная рана пятого пальца левой кисти».

Во время разбирательства выяснилось, что ставший одноухим потерпевший находился в оперативном розыске за умышленное причинение легкого вреда здоровью.