​Некоммерческие организации Югры получили 38 президентских грантов на 39 миллионов рублей

31 октября объявлен список победителей второго конкурса Фонда президентских грантов в 2018 году. В него вошли 2 022 некоммерческие неправительственные организации из всех регионов страны. Между ними будет распределено почти 4,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Фонда.

Некоммерческим организациям Югры удалось взять 38 президентских грантов, общая сумма которых составила 38,7 миллиона рублей.

Больше всего денег - 6,5 миллиона рублей - получит автономная некоммерческая организация «Институт археологии Севера» на изучение археологических памятников региона и исследование малоизученных периодов истории Югры.

4,1 миллиона рублей выиграла сургутский центр инклюзивного образования и социальной адаптации «Счастье» с проектом «Шаг в будущее, поиск талантов» для подростков с ментальными нарушениями.

Региональное общественное движение помощи бездомным животным «Дай лапу» получит 2,6 миллиона рублей на программу сокращения численности бездомных и безнадзорных животных через повышение уровня ответственности и гуманного отношения к животным у жителей округа.

2,8 миллиона рублей выделено Когалымской городской федерации инвалидного спорта, 2,9 миллиона - региональной общественной организации помощи детям, взрослым и инвалидам с расстройствами аутистического спектра «Дети дождя», 2,3 миллиона - Мегионская городская общественная организация содействия социально-психологической помощи «Многодетная семья».

Большинство общественных организаций округа на реализацию своих проектов получили гранты на сумму порядка полумиллиона рублей.