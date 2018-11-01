Сургутнефтегазбанк встроил в СНГБ Онлайн Бизнес проверку контрагентов

Организации, которые находятся на расчетно-кассовом обслуживании в Сургутнефтегазбанке, теперь могут проверять своих контрагентов перед отправкой денег в СНГБ Онлайн Бизнес (далее - интернет – банк) с помощью сервиса «Светофор». Если результаты проверки заставляют сомневаться в надежности контрагента (например, он признан банкротом, имеет «серьезные» исполнительные производства или признаки номинальности), плательщик может отменить платеж или отложить его «до выяснения обстоятельств».

«Светофор» обращается к информации из открытых официальных источников, анализирует ее и сообщает набор фактов, которые могут повлиять на решение плательщика о переводе денег. Когда клиент готовит платежное поручение в интернет-банке, то по ИНН контрагента запрашивает актуальную информацию в сервисе. В результате клиент перед отправкой денег может узнать о крупном арбитражном производстве, которое появилось только на днях, или о том, что контрагент перестал рассчитываться по кредитным обязательствам перед банками. Такое может случиться даже со старым и надежным партнером. В итоге клиенты банка могут снизить риск невозвратных долгов, обойти проблемы с возвратом НДС и всегда знать последние новости о своих контрагентах.

Визуализация результатов проверки происходит с помощью сигналов «Светофора» в интерфейсе интернет-банка. Цвет сигнала отражает степень важности информации с точки зрения ее влияния на поведение плательщика. Щелкнув по сигналу, клиент переходит на страницу экспресс-отчета, где он видит краткие выводы и может ознакомиться с арбитражными делами, исполнительными производствами, бухгалтерской отчетностью и прочей первичной информацией, которая послужила причиной появления сигналов. Экспресс-отчет клиент может сохранить и использовать при необходимости в суде в качестве доказательства проявления должной осмотрительности в работе с контрагентом.

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