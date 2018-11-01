В Сургутнефтегазбанке – осенний марафон по программе лояльности: теперь бонусы можно вернуть с короткой дистанции

Накопили 500 бонусов? Можете вернуть сумму рублями! Чем больше сумма накопленных бонусов, тем выше курс конвертации:

при накоплении суммы от 2000 СНГБ-бонусов, 1 СНГБ-бонус = 1 руб.

при накоплении суммы от 1000 до 1999 СНГБ-бонусов, 1 СНГБ-бонус = 0,5 руб.

при накоплении суммы от 500 до 999 СНГБ-бонусов, 1 СНГБ-бонус = 0,2 руб.

Копите и конвертируйте бонусы по своему усмотрению!

Бонусы начисляются на все зарегистрированные в программе карты, каждое начисление подтверждается автоматически.