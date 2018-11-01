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​Ускорить Арктику: связисты включили 4G на самом северном нефтепромысле России

Самый северный на материковой части России нефтяной промысел подключился к скоростной сети LTE от «МегаФона». Теперь сотрудники «Мессояханефтегаза», ведущие разработку Восточно-Мессояхского месторождения, могут пользоваться быстрым 4G-интернетом. Связисты реализовали проект в рекордные сроки – за 120 дней.

«Мессояханефтегаз» ведет разработку трудноизвлекаемых запасов материковой Арктики на севере Ямало-Ненецкого автономного округа, в условиях ограниченного доступа к транспортной и промышленной инфраструктуре. От ближайшего крупного города – Нового Уренгоя – Восточно-Мессояхское месторождение отделяет 340 км. Большую часть года попасть на промысел можно только на вертолете. В рамках развития сети на территории регионов добычи «МегаФон» запустил 4G-интернет на Восточной Мессояхе.

«Суровый климат, большие расстояния, особенности логистики перевели этот проект в категорию повышенной сложности. Но ямальским связистам не привыкать к вызовам. Благодаря эффективному взаимодействию с руководством компании «Мессояханефтегаз», мы в 3,5 раза ускорили мобильный интернет на промысле. Кроме удобства для абонентов, сеть LTEсоздает основу для внедрения высокотехнологичных сервисов, таких как интернет вещей (IoT)», – рассказал Алексей Тащиев, технический руководитель «МегаФона» на Ямале и в Югре.

По данным связистов, нефтяники являются активными пользователями смарфтонов. Базовые станции на Мессояхе качают столько же интернета, сколько объекты связи в центре крупных городов – Сургута или Нового Уренгоя. А средний суточный трафик на абонента на месторождении больше суточного трафика среднестатистического пользователя сети «МегаФон» на Урале почти в 10 раз. Вахтовики общаются с родными и друзьями, следят за новостями с Большой земли и продолжают вести на промысле свои страницы в соцсетях. Мастер по подготовке и стабилизации нефти «Мессояханефтегаза» Антон Булковский совместно с пресс-службой предприятия даже запустил в Instagram «Дневник одной вахты», где делится с читателями уникальными фотографиями с Мессояхи и интересной информацией о работе самого северного нефтяного месторождения страны.

«Качественная мобильная связь является одним из условий эффективной работы команды, ведущей освоение удаленного арктического месторождения. Она создает возможности для оперативного обмена информацией между корпоративным центром и промыслом, помогает вахтовикам поддерживать связь с близкими, оставаться в курсе событий, не чувствовать себя оторванными от жизни. Сегодня «Мессояханефтегаз» активно прорабатывает, тестирует и готовит к внедрению различные программы по цифровизации производства. Они направлены на оптимизацию технологических процессов, улучшение качества и повышение безопасности труда сотрудников предприятия и подрядных организаций. Современные сети мобильной передачи данных помогут сделать эту работу максимально эффективной», – подчеркнул генеральный директор «Мессояханефтегаза» Виктор Сорокин.


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Сегодня в 11:17, просмотров: 117, комментариев: 0


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