​В Югре скрывался украинец, которого обвиняют в убийстве в Праге

Полицейские Пыть-Яха в мае 2018 года задержали гражданина Украины Юрия Краивского , которого разыскивали правоохранительные органы Чехии.

Мужчину обвиняют в жестоком убийстве в Праге, которое он совершил из корыстных побуждений. Преступление совершено в 2000 году.

«По результатам проверки, проведенной прокуратурой округа, Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о выдаче Краивского компетентным органам Чешской Республики для привлечения к уголовной ответственности. Решение вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.