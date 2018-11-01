​Санварчи Югры нашли массовые нарушения при организации питания пациентов больниц

Управление Роспотребнадзора по Югре подвело итоги надзора за организацией питания в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) округа за девять месяцев 2018 года.

«В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий установлено свыше 80 нарушений законодательства о техническом регулировании, санитарного законодательства», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Санврачей не удовлетворило состояние помещений пищеблока и материально-техническая база. Выяснилось также, что не в полном объеме отбираются суточные пробы. А персонал пищеблоков не всегда вовремя проходит гигиеническую подготовку и аттестацию.

«Кроме того, актуальной проблемой остаются поставки фальсифицированной, недоброкачественной пищевой продукции на пищеблоки ЛПУ, - добавили в ведомстве. - Следует отметить, что только на 9 пищеблоках из 15 соблюдаются принципы рационального питания и питание организовано в соответствии с лечебными показаниями по химическому составу, пищевой ценности, набору продуктов».

По результатам проверок 14 пищеблоков ЛПУ и 1 аутсорсера оштрафованы 34 гражданина, должностных и юридических лиц на сумму свыше 300 тысяч рублей.

При возникновении вопросов по качеству пищевых продуктов, организации питания в лечебно-профилактических учреждениях Вы можете обратиться в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре (8(3467)360003) или его территориальные отделы.