​В Радужном ревнивый муж пришел к супруге на работу и несколько раз ударил ее ножом

В Радужном задержан 35-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Известно, что подозреваемый после ссоры с женой пришел к ней на работу в один из сетевых магазинов города, чтобы продолжить выяснять отношения. Во время скандала он достал нож и несколько раз ударил женщину в живот.

Полицейских на место происшествия вызвала коллега потерпевшей.

В пресс-службе УМВД Югры рассказали, что причиной ссоры стала ревность. Мужчина работает водителем в одной из организаций города и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Подозреваемый заключен под стражу, ему грозит до десяти лет лишения свободы.