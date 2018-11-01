​У депутата думы Югры и заместителя губернатора округа разошлись взгляды на развитие культуры

В здании Сургутского государственного университета прошла Конференция Регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию». На пленарном заседании участники обсуждали вопросы образования, здравоохранения, благоустройства городской среды и многие другие темы. Широкое обсуждение получила область культуры, развитие которой представители окружной власти видят по-разному.

Заместитель губернатора Югры Юрий Южаков высказал мнение о том, что сфера культуры не может оставаться прежней — необходимы изменения и переход к цифровизации. «Линейное развитие в значительной степени сковано теми достижениями, которые состоялись прежде. Общество меняется с большой скоростью и допустить, чтобы сфера культуры отставала, нельзя, — отмечал заместитель губернатора.

— Культура — связующая среда, которая затрагивает все области жизнедеятельности и создает нравственные ориентиры, поэтому она обязана опережать темпы развития других отраслей».

Также Южаков заострил внимание на инструментах для совершенствования данной области, которые нужно подбирать, реагируя каждый день на происходящее. Госслужащий заметил, что важнейший фактор, который необходимо развивать — доступность культурной среды. «Мы должны сделать культуру более дружественной. Важно, чтобы интерес к ней рождался в юном возрасте, — рассказал Южаков. — Проекты не всегда должны быть амбициозными, но главное, чтобы они были живыми». В данном вопросе правительство предлагает привлекать некоммерческий сектор».

В ответ на предложения заместителя губернатора свое мнение представила Наталья Западнова, депутат и заместитель председателя думы Югры. «Разве можно театры, музеи, концерты классической музыки перевести в цифровой режим? Возможно, нужно проводить цифровизацию в сфере брендирования территорий и учреждений, для привлечения людей. Но нельзя таким образом достучаться до душ людей, — поделилась точкой зрения депутат.

— Необходимо говорить о программах в культуре, которые ведут к сознанию человека».

Позже в общении с журналистами Юрий Южаков подчеркнул, что в развитии культуры существует три направления: доступность и инфраструктура культуры, работа с кадрами в данной сфере, а также цифровизация, которая не заменяет работу с живыми объектами искусства, а дополняет ее.