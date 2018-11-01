Стоимость бензина в России вернется на июньский уровень

Сегодня правительство и нефтяные компании подпишут соглашение о стабилизации ситуации на топливном рынке, сообщают «Ведомости» с ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.

После подписания документа до 31 марта следующего года на внутреннем рынке должен произойти рост поставок топлива (до трех процентов к прошлому году), а оптовые цены вернутся на июньский уровень. Благодаря этому в некоторых регионах цены на топливо в мелком опте уменьшатся на десять процентов.

Сообщается, что на соглашение нефтяные компании пошли из-за риска появления «неудобной» заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов и лицензирования экспорта топлива.