​Андрей Миляев получил Благодарственное письмо от директора муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система»

На имя депутата Думы Югры, члена фракции ЛДПР Андрея Миляева поступило благодарственное письмо от директора муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» Ланы Уткиной. Руководитель учреждения выразила искреннюю признательность за неравнодушное отношение народного избранника к библиотечному делу в Ханты-Мансийском автономно округе – Югре, и в частности, городе Лянторе.

«Помощь, оказанная Вами, послужила своевременному пополнению книжных фондов наших библиотек, и способствует просвещению общества, развитию любви к книге, укреплению семейных традиций чтения. Сердечно благодарим Вас за доброту, внимание, и желаем крепкого здоровья, успехов и благополучия», - написано в благодарственном письме.

«Одним из важнейших направлений возрождения России является подъем духовного потенциала нации, так как он определяет возможности населения страны понять необходимость выдержать материальные, экономические, социальные трудности, мобилизовать свои силы. Огромную роль в этом играют библиотеки. В нашей партии ЛДПР считают, что необходимо поддерживать, развивать библиотечное дело. Библиотека должна быть в каждом маленьком городе, поселке, селе, деревне. Библиотеки должны быть оснащены компьютерной техникой на 100%. А библиотечных работников необходимо приравнять к государственным служащим – это есть в программе партии. Именно поэтому, когда приходят обращения в общественные приемные ЛДПР о поддержке того или иного учреждения культуры мы помогаем в рамках имеющихся возможностей», - считает либерал-демократ Андрей Миляев.