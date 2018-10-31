​Не любите ремонт? 3 варианта отделки на ваш выбор в доме «Азбука»

Специальное предложение для тех, кто хочет квартиру в новостройке, но не готов делать ремонт своими силами. В доме «Азбука», что строится в 30 микрорайоне Сургута, можно приобрести жилье с отделкой. Делать ремонт самостоятельно или купить квартиру, готовую к заселению — выбирать только вам.

Вариант А: Ремонт «под ключ». Застройщик берет на себя всю работу. Вам останется только расставить мебель и бытовую технику. Можно жить!



Вариант Б: Улучшенная предчистовая отделка. Застройщик выполняет большую часть работы. Вам остается самое приятное — выбор обоев, дверей и сантехники.



Вариант В: Предчистовая отделка: квартира полностью готова к ремонту. Стены комнат, кухни, коридора и прихожей подготовлены к оклейке обоями. Пол - наливной. Чистовую отделку квартиры вы выполняете самостоятельно.



При выборе любого из вариантов отделки с каждым клиентом индивидуально обсуждаются дополнительные возможности. Квартира с ремонтом – верное решение для тех, кто хочет заселиться сразу после получения ключей.

Более подробную информацию о квартирах с отделкой узнавайте у менеджеров отдела продаж по телефону 8 (3462) 55-03-15 или сразу приходите в офис по адресу ул. И. Каролинского 14/1, деловой центр «Взлётный», 2 этаж.