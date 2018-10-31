​Названы топ-5 проблем, беспокоящих россиян

Исследовательский холдинг «Ромир» выяснил, какие проблемы беспокоят россиян сильнее всего. На первом месте оказалась обеспокоенность повышением стоимости товаров и услуг, которую выразили 72 процента опрошенных.

На втором месте - проблема бедности и низких доходов (62%). Третье, четвёртое и пятое место рейтинга заняли коррупция (43%), безработица (42%)и проблемы ЖКХ (31%). Причём уровни обеспокоенности проблемой коррупции и сложностями с поиском работы стали самими высокими за последние пять лет.

Кроме того, за год с 9 до 30 процентов выросла обеспокоенность проблемой наркомании.

«Если смотреть на данные в динамике, видно, что тревожность населения по поводу бедности несколько снизилась. Тем не менее обеспокоенность населения по самым острым социальным проблемам по-прежнему высока. И в первую очередь, это проблемы внутренние, связанные с уровнем жизни в стране: низкие зарплаты, инфляция, безработица, ЖКХ, наркомания… И у части населения на этом фоне растет неуверенность в способности государственной власти решить эти проблемы», - прокомментировал результаты опроса президент холдинга «Ромир» Андрей Милёхин.

В опросе приняли участие 1500 респондентов старше 18 лет из всех типов населённых пунктов и всех федеральных округов России.