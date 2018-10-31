​ЦБ оценил ущерб от деятельности «Кэшбери»

От одного до трех миллиардов рублей может оцениваться ущерб от деятельности компаний группы «Кэшбери». Об этом журналистам заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

Представитель ЦБ отметил, что сейчас в соцсетях и мессенджерах в группах, которые так или иначе связаны с деятельностью этой организации, состоит несколько сотен тысяч человек.

«Но мы понимаем, что часть из них рекламные либо накрученные. Людей, которые непосредственно вовлечены в эту деятельность, конечно, гораздо меньше», - цитирует главу департамента ЦБ «Интерфакс».

По оценкам экспертов, «Кэшбери» удалось вовлечь в свой проект несколько десятков тысяч человек.

В конце сентября Банк России направил в Генпрокуратуру и МВД информацию о признаках классической финансовой пирамиды в группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери». Позже председатель правления группы Артур Варданян объявил о приостановки деятельности компании.

Стоит отметить, что «Кэшбери» активно рекламируется в Югре. Клиентам обещают 600-процентную доходность с их вкладов.