​Жителей Югры с ноября начнут штрафовать за шум во время «тихого часа»

22 ноября в Югре будет официально введен «тихий час». За проведение работ, нарушающих тишину и покой граждан в многоквартирных домах, будут штрафовать.

«Выполнение ремонтных работ, сопровождающихся повышенной громкостью, также запрещено в рабочие с 21.00 до 8.00 и в любое время в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Нарушителям запрета грозит административная ответственность», - напомнили в пресс-службе администрации Сургута.

Окружной закон «О тишине» депутаты приняли в середине октября. Спикер парламента Борис Хохряков тогда отметил, что запрет введен по обращению жителей округа.

Нарушителям «тихого часа» будет положено такое же наказание, как при нарушении запрета на ночной шум — до двух тысяч рублей физическим лицам, и до 15 тысяч — организациям.