​Уральский федеральный университет оказался худшим среди российских вузов, попавших в мировой рейтинг

14 российских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира. Лучшим из российских стал Московский государственный университет, занявший 275 строчку. Самая слабая позиция - у Уральского федерального университета. Он на 1107-м месте.

Также в рейтинге национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (419 место), Новосибирский государственный университет (433), Московский физико-технический институт (460), Санкт-Петербургский государственный университет (507), Томский государственный университет (572), Санкт-Петербургский политехнический университет (619), НИУ ВШЭ (653), Казанский федеральный университет (788) и другие.

Рейтинге BestGlobalUniversitiesсоставляется американским изданием U.S. News & WorldReport, напоминает РБК. В этом году лидерами стали американские вузы: Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт и Стэнфордский университет.