​Средний размер ипотечного кредита в Югре вырос на 3,9 процента

Средний размер ипотечного кредита в Югре в третьем квартале 2018 года составит 2 458 816 рублей. По сравнению с таким же периодом прошлого года показатель вырос на 3,9 процента, подсчитали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В России средний размер ипотечного кредита вырос на 10,2 процента до 2,19 миллиона рублей. Самая значительная динамика роста зафиксирована в Волгоградской области (+25,0%), Хабаровском крае (+21,2%) и Воронежской области (+18,4%).

Самое большое значение среднего размера ипотечного кредита зафиксировано в Москве (4,63 млн. руб.), Московской области (3,36 млн. руб.) и в Ямало-Ненецком АО (2,81 млн. руб.). Югра по этому показателю находится на шестом месте.

«Ипотечное кредитование растет как по количеству и суммам выдаваемых кредитов на покупку жилья, так и по их среднему размеру. При этом, по нашему мнению, одной из причин роста среднего размера ипотечного кредита в первые 9 месяцев 2018 года является снижение банками сумм первоначального взноса по ипотеке. Иными словами, уменьшение размера первоначального взноса привело к росту тела выдаваемых ипотечных кредитов» , - отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.