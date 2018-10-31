​Траты россиян на бензин в 2018 году вырастут до 3,4 триллиона рублей

В 2017 году российские автомобилисты потратили на бензин и дизтопливо 3,15 триллиона рублей. На эти деньги было куплено порядка 83 миллиардов литров топлива. В 2018 году, по прогнозу аналитиков «Автостата», траты на топливо вырастут до 3,4 триллиона рублей.

По данным Росстата, с начала года автомобильный бензин в России подорожал на 8,9 процента. В сентябре рост цен на АЗС зафиксирован в 36 регионах.

В Югре средняя цена литра бензина в первый месяц осени составила 44,83 рубля, дизельного топлива - 48,8 рубля. Цены в округе выше, чем в среднем по УрФО.