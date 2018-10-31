​Дорожники предупредили о сильном снегопаде в Югре и Тюменской области

В Тюменской области и Югре вечером 31 октября ожидается сильный снегопад. Дорожные службы обещают принять меры для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда.

«Однако, рекомендуем водителям воздержаться от поездок на неподготовленном к зимним погодным условиям транспорте – без сезонных шин. Также просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Также просим не создавать препятствий для работающей спецтехники», - говорится в сообщении ФКУ «Уралуправтодор».

О внештатных ситуациях на дорогах можно сообщать по телефону: 8-800-200-63-06. Звонок бесплатный.