Владимир Сысоев награжден Благодарностью Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов

Член Высшего Совета ЛДПР, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Сысоев награжден Благодарностью Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Награда приурочена ко Дню народного единства.

Комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов традиционно рассматривает наиболее значимые и резонансные инициативы, касающиеся всех жителей страны. Члены комитета отметили активность депутата, его работу по защите социальных прав жителей курируемых территорий. Владимир Сысоев один из наиболее активных депутатов УРФО, представляет интересы жителей ХМАО - Югры, Тюменской области и Ямала в федеральном Парламенте.

Председатель комитета Ярослав Нилов лично вручил награду коллеге по фракции, отметив результативность и работоспособность парламентария.