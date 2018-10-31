​Будь в тренде - получи «Лайк» от Сургутнефтегазбанка

Встречайте - самый молодёжный тариф «Лайк» от СНГБ по картам VISA Platinum и МИР! Нереально много фишек в новом тарифе!

Будь в тренде - получи «Лайк»!

Суперфишки тарифа:

∙ Кэшбек 10% за билеты в кино*;

∙ Рассчитывайся в магазинах смартфоном;

∙ Заработай проценты на остаток денег на карте до 6% годовых;

Еще фишки:

∙ Бесплатное обслуживание карты;

∙ Бесплатные переводы с карты на карту СНГБ;

∙ Бесплатное СМС-информирование;

Переходи на новый уровень! Зацени «Лайк»!