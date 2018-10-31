​Будь в тренде - получи «Лайк» от Сургутнефтегазбанка

Встречайте - самый молодёжный тариф «Лайк» от СНГБ по картам VISA Platinum и МИР! Нереально много фишек в новом тарифе!
Будь в тренде - получи «Лайк»!
Суперфишки тарифа:
∙ Кэшбек 10% за билеты в кино*;
∙ Рассчитывайся в магазинах смартфоном;
∙ Заработай проценты на остаток денег на карте до 6% годовых;
Еще фишки:
∙ Бесплатное обслуживание карты;
∙ Бесплатные переводы с карты на карту СНГБ;
∙ Бесплатное СМС-информирование;
Переходи на новый уровень! Зацени «Лайк»!
Ознакомиться с подробными условиями тарифа можно на сайте www.sngb.ru или в любом отделении АО БАНК «СНГБ».
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