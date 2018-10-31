​Сбербанк информирует о графике работы в праздничные дни

Сургутское и Ханты-Мансийское отделения Сбербанка поздравляют клиентов с Днем народного единства и информируют о работе офисов в праздничные и выходные дни в период с 3 по 6 ноября 2018 года
3 ноября продолжительность работы офисов будет сокращена на один час.
4 ноября для всех офисов Сургутского и Ханты-Мансийского отделений Сбербанка выходной день.
5 ноября будут работать дежурные офисы, расположенные по адресам:
с 9.00 до 14.00
- г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 15
с 9.00 до 15.00
- г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 10
с 9.00 до 16.00
- г. Сургут, проспект Ленина, 35
- г. Когалым, ул. Молодежная, 8
- г. Нефтеюганск, микрорайон 16 А, 50
- г. Мегион, ул. Нефтяников, 33
с 10.00 до 16.00
- г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 66
- г. Белоярский, 3 микрорайон, 1
с 10.00 до 17.00
- г. Сургут, проспект Ленина, 46
- г. Нижневартовск, ул. Омская, 11
с 10.00 до 19.30
- г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46
с 11.00 до 15.00
- г. Нягань, 2 микрорайон, 10
- г. Советский, ул. Макаренко, 1А
- г. Урай, микрорайон 2, 89а
6 ноября 2018 года офисы Сбербанка работают в обычном режиме, в соответствии с графиком. Напоминаем, большинство банковских операций можно совершить в круглосуточных зонах самообслуживания, а также с помощью сервисов дистанционного обслуживания Сбербанк Онлайн и «Мобильный банк».
Уточнить информацию о работе офисов банка в праздничные дни можно на сайте www.sberbank.ru или позвонив по телефону контактного центра: 8-800-555-555-0.
(Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481)
Открыты к диалогу: компания «СеверСтрой» готова ответить на вопросы сургутян // ONLINE 2 ноября в 11:00