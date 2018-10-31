​Сбербанк информирует о графике работы в праздничные дни

Сургутское и Ханты-Мансийское отделения Сбербанка поздравляют клиентов с Днем народного единства и информируют о работе офисов в праздничные и выходные дни в период с 3 по 6 ноября 2018 года

3 ноября продолжительность работы офисов будет сокращена на один час.

4 ноября для всех офисов Сургутского и Ханты-Мансийского отделений Сбербанка выходной день.

5 ноября будут работать дежурные офисы, расположенные по адресам:

с 9.00 до 14.00

- г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 15

с 9.00 до 15.00

- г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 10

с 9.00 до 16.00

- г. Сургут, проспект Ленина, 35

- г. Когалым, ул. Молодежная, 8

- г. Нефтеюганск, микрорайон 16 А, 50

- г. Мегион, ул. Нефтяников, 33

с 10.00 до 16.00

- г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 66

- г. Белоярский, 3 микрорайон, 1

с 10.00 до 17.00

- г. Сургут, проспект Ленина, 46

- г. Нижневартовск, ул. Омская, 11

с 10.00 до 19.30

- г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46

с 11.00 до 15.00

- г. Нягань, 2 микрорайон, 10

- г. Советский, ул. Макаренко, 1А

- г. Урай, микрорайон 2, 89а

6 ноября 2018 года офисы Сбербанка работают в обычном режиме, в соответствии с графиком. Напоминаем, большинство банковских операций можно совершить в круглосуточных зонах самообслуживания, а также с помощью сервисов дистанционного обслуживания Сбербанк Онлайн и «Мобильный банк».

Уточнить информацию о работе офисов банка в праздничные дни можно на сайте www.sberbank.ru или позвонив по телефону контактного центра: 8-800-555-555-0.

(Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481)