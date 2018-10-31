​Югорских автомобилистов ждут массовые проверки

Госавтоинспекция Югры предупреждает водителей о грядущем профилактическом мероприятии. 1 ноября инспекторы будут выявлять автомобилистов, севших за руль в состоянии опьянения. Проверки пройдут на автодороге Р-404 «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск»», «Подъезд к г.Сургут».

«Данное мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, выявления и своевременного исключения из процесса дорожного движения нетрезвых водителей, а также формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения на загородных автодорогах и осознания неотвратимости наказания», - пояснили в отделении пропаганды окружного управления ГИБДД.