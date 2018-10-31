​У россиян выросла ответственность за происходящее в стране

Социологи заявили о выросшей доле россиян, которые ощущают ответственность за происходящее в стране. Показатель остается невысоким, но он увеличился с 9 до 28 процентов за последний год. Количество тех, кто чувствует ответственность за происходящее в их городе, выросло с 14 до 32 процентов.

Также увеличилось число россиян, считающих, что они могут повлиять на происходящие события: для страны в целом этот показатель вырос с 5 до 10 процента, для города – с 9 до 16 процента. Результаты опроса «Левада-центра» публикуют «Ведомости».

«Причина в социально-политическом контексте, который перенаправил внимание россиян с внешнеполитических событий на внутрироссийские – пенсионную реформу, рост цен. На это указывает снижение интереса к международной повестке и возвращение обеспокоенности проблемами бедности, падения доходов, которые и спровоцировали рост декларируемой «гражданской осознанности», - объяснил результаты исследования социолог «Левада-центра» Карина Пипия.

При этом он указывает, что декларативная ответственность за страну пока не перетекает в реальные действия: «Гражданская ответственность может формироваться на позитивных началах – как солидарность и кооперация снизу по доброй воле, а может на негативных – как вынужденная реакция на какие-то меры, принимаемые сверху и провоцирующие недовольство. Повышение ответственности за прошедший год, скорее, результат второго».

Наибольшую ответственность россияне по-прежнему чувствуют за происходящее в семье (92%). В способности повлиять на происходящее в семье уверены 86 процентов опрошенных.