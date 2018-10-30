Продюсер из Сургута подарил тюменскому музею копии писем Петра I

Генеральный продюсер фильма "Тобол" - основатель телекомпании СТВ Олег Урушев передал Тюменскому музейно-просветительскому объединению уникальные документы: копии письма Петра I первому Сибирскому губернатору c подлинным автографом государя и прошения князя Матвея Гагарина о помиловании.

По информации агентства "Тюменская Линия", специалисты команды Урушева нашли материалы, подтверждающие достоверность сценария фильма, в архивах Москвы и Санкт-Петербурга.

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

"Когда мы начинали проект "Тобол", то не думали, что так углубимся в историю и узнаем музейное дело. А сегодня я говорю своим коллегам, что ни один исторический фильм не может сниматься без музея и его сотрудников, без консультаций и поддержки, чтобы на экране был не фейк, а зритель действительно мог погрузиться в эпоху восемнадцатого века на два часа экранного времени", - рассказал Олег Урушев.

При создании фильма съемочная группа тщательно подходила к изучению событий становления Сибири петровских времен, добавил кинодеятель. Причем использовались материалы не только местных музеев, но и московских, петербургских и других.

Фильм "Тобол" создан по мотивам романа Алексея Иванова, в съемках принимали участие сургутские телеоператоры.

Премьера картины запланирована на 21 февраля.