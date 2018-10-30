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​Эксперты назвали самые надежные автомобили в мире

Рейтинг самых надежных автомобилей в мире возглавил Lexus. Средняя оценка его надежности - 78 из 100. В первой пятерке - Toyota, Mazda, Subaru и Kia.

Список составлен американским изданием Consumer Reports. Эксперты ежегодно оценивают надежность автомобилей среди ведущих мировых брендов. В исследовании за 2017 год использовались данные, полученных в ходе опросов 500 000 автовладельцев, сообщает Autonews.ru.

Среди моделей первое место в рейтинге занимает рамный внедорожник Lexus GX.


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Сегодня в 16:08, просмотров: 190, комментариев: 0


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