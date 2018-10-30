Правительство Югры выделит землю под проект крупного индустриального парка

Правительство Югры выделит земельный участок для строительства на нем крупного производственно-логистического индустриального парка в Сургутском и Нефтеюганском районах. Такое решение было принято на выездном заседании инвестиционного совета округа, которое прошло в Сургуте 29 октября с участием губернатора Натальи Комаровой.

Создание парка является часть стратегии по формированию в регионе современную промышленную инфраструктуру, заявил генеральный директор Фонда развития Югры. Роман Генкель.

«Была принята программа развития промышленности, которая включает в себя меры по созданию индустриальных парков, технопарков. В данный момент в автономном округе создается три парка, которые, я считаю, уже у финишной черты, – отметил Роман Генкель. – Суммарный объем инвестиций до конца года планируем в районе 400-450 млн рублей. Эти парки уже находятся на этапе прохождения процедуры получения положительного заключения государственной экспертизы или ввода объекта в эксплуатацию».

Инвестиционная емкость проекта составит порядка семи миллиардов рублей, в ходе его реализации ожидается создание более пяти тысяч рабочих мест. Планируемый объем оказания услуг оценивается инвестором в сумме 864 миллионов рублей в год, налоговые отчисления в бюджеты различных уровней – 920 миллионов рублей в течение пяти лет.