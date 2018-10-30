На базе Тюменского госуниверситета создан центр для поддержки талантливых детей и повышения квалификации педагогов

Губернатор Тюменской области Александр Моор выделил из регионального бюджета субсидии Тюменскому государственному университету на создание центра выявления и поддержки одаренных детей «Новое поколение» – регионального представительства образовательного центра «Сириус». Проект является приотритетным в сфере образования, его будут реализовывать сразу три структуры - правительство Тюменской области (куратор), а также - образовательный фонд «Талант и успех» и Тюменский госуниверситет.

"Создание регионального центра «Новое поколение» обеспечит преемственность системы развития интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи. Его работа будет нацелена на подготовку и системную поддержку педагогов, работающих с одаренными детьми, а также на выявление, развитие, сопровождение, информирование и мониторинг продвижения талантливых детей и молодежи региона", - сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

«Экономика наступившего столетия основана на инновациях. И ценность интеллектуального ресурса многократно растет. Развивать свои способности в региональном центре «Новое поколение» будут талантливые ребята, которые своей учебой, своей мотивацией к получению знаний, заслужили возможность более глубокого саморазвития. Важно и то, что этот центр будет работать не только для наших школьников, но и для педагогов, для повышения их уровня профессионального мастерства, чтобы они были готовы к продуктивной работе с одаренными детьми», – отметил Александр Моор.

Сегодня школьники Тюменской области - лидеры в области робототехники. Они входят в пятерку сильнейших участников Всемирной робототехнической олимпиады.