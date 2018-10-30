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Сургутские чемпионы восстали против начальника городского управления физической культуры и спорта

Открытое письмо сегодня отправили губернатору Наталье Комаровой

Руководители спортивных федераций Сургута добиваются увольнения начальника городского управления физической культуры и спорта Шамиля Лукманова. Открытое письмо, подписанное также тренерами спортивных школ Сургута и именитыми спортсменами, во вторник 30 октября будет передано губернатору Югры Наталье Комаровой.

Всего подписалось 18 человек. В том числе – трехкратная чемпионка мира и Европы по кикбоксингу Мария Карлова, чемпионка, призёр чемпионатов России и международных соревнований по дзюдо Полина Чеканина, многократная чемпионка России по дзюдо Оксана Карзакова, чемпионка Европы и мира по дзюдо Ольга Позднышева.

Претензий в тексте письма изложено множество. Первое – уголовный след: в документе указано, что на Шамиля Лукманова, который до 2013 года был директором Ледового дворца, «возбуждены уголовные дела».

Кроме того, по словам авторов обращения, новый руководитель подразделения администрации начал «процесс «обновления» кадрового состава среди руководящих и управленческих структур». В результате «на место квалифицированных специалистов с высшим образованием в сфере физической культуры и спорта… принимаются неквалифицированные и недостаточно квалицированные специалисты». В тексте указано, что «на сегодняшний день, из 13 работников управления не имеют образования в сфере отрасли физической культуры и спорта, как минимум 6 человек».

Авторы письма также жалуются на инициированный Лукмановым процесс реорганизации спортивных школ города. В частности, возмущение вызывает перевод секции каратэ из школы «Виктория» в школу «Югория». В обращении указывается, что «спортивная школа «Югория» создана управлением образования города Сургута в 1984 году для развития игровых видов спорта, а именно баскетбола… О какой оптимизации может идти речь, если смешиваются игровые виды спорта с единоборствами и боевыми искусствами?».

Авторы письма при этом отдельно подчеркивают, что в «Югорию» «на должность директора назначен человек Лукманова Ш.Б бывший заместитель по учебно-спортивной работе Алиева Елена Александровна… Передача отделения каратэ в спортивную школу «Югория» позволит не только сохранить статус школы спортивного резерва, но и значительно улучшить материально положение руководящего состав учреждения».

Претензии у составителей письма вызывает и то, что основные объемы финансирования по отрасли с 2018 года аккумулируются в муниципальном автономном учреждении «Ледовый Дворец спорта». Составление бюджета спортивной сферы «осуществляется при закрытых дверях Лукмановым Ш.Б. и его приближенными Гразно О.В. и Селяниной Е.В. без согласования и участия руководителей муниципальных учреждений». По словам авторов текста, «итогом такого подхода к формированию бюджета стала недостача 5 (пяти) миллионов рублей на организацию и проведение городских физкультурных и спортивных мероприятий».

В конце обращения его составители просят «о смене руководства органа управления в сфере физической культуры и спорта в городе Сургуте и вернуть профессиональных опытных работников».

Редакция siapress.ru будет следить за развитием событий.


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Сегодня в 14:39, просмотров: 227, комментариев: 1


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Комментарии:
Мудрец
не нравится
Сегодня в 15:37
Лукманов, случайно, не в Северстрое раньше директорствовал? Лет этак 10 назад.

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