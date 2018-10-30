​Производители предупредили о росте цен на продукты и напитки из-за идеи Минпромторга повысить ставки по экосбору

Минприроды планирует повысить с 2019 года ставки по экологическому сбору по 54 группам товаров и упаковки, подлежащих утилизации после утраты потребительских свойств. По прогнозам производителей продуктов питания и напитков, это приведет к росту потребительских цен на один процент. Кроме того, компании будут вынуждены сократить собственные инвестиции в развитие системы сбора и переработки отходов.

Соответствующий отзыв на инициативу направил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву исполнительный директор Союза пивоваров Вячеслав Мамонтов, пишет «Коммерсант». О своем неприятии предлагаемых Минприроды ставок экосбора заявил и Национальный союз производителей молока.

Союз пивоваров и ассоциация «Русбренд», объединяющая крупнейших производителей потребительских товаров, предлагают применить формулу постепенного повышения ставок по самым чувствительным для бизнеса позициям в течение трех лет.